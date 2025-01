Arūnas Kumpis. Kas privalo užtikrinti Lietuvos oro erdvės kontrolę ir apsaugą?

VSAT yra ta tarnyba, kuri, nežiūrint į Lietuvos kariuomenės ir kitų tarnybų patikinimus, kad jie iš anksto žinos ir savo kolegas perspės apie kitoje sienos pusėje kylančias grėsmes, X dieną pirmoji susidurs su priešu. Jau nekalbant apie tai, kad tiek visuomenė, tiek Lietuvos vykdomoji valdžia juos nuolatos skalpuoja už oru per valstybinę sieną praktiškai nekontroliuojamai skriejančią kontrabandą.

