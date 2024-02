Arūnas Kumpis. Ar reikalingi Lietuvai tankai?

Pirmiausia turėtume būti pasiruošę gintis patys. Tai matydami ir sąjungininkai neabejotinai norės mums padėti. Tačiau jei mes tik žvalgysimės į kitus ir tikėsimės, kad jie mums užtikrins tai viršenybę ore, tai dar ką nors, galime likti ir be nieko.

Netoliaregiška ir pavojinga būtų pasikliauti vien sąjungininkais. Pirmiausia turėtume būti pasiruošę gintis patys. Tai matydami ir sąjungininkai neabejotinai norės mums padėti. Tačiau, jei mes tik žvalgysimės į kitus ir tikėsimės, kad jie mums užtikrins tai viršenybę ore, tai dar ką nors, galime likti ir be nieko. 1940-taisiais jau turėjome situaciją, kai buvo nutarta nesipriešinti, nes be sąjungininkų vis tiek neapsiginsime. Nedarykime tos pačios klaidos, nenuteikinėkime visuomenės tam, kad be sąjungininkų net neverta nei planuoti gynybos, nei priešintis.