Arūnas Kumpis. Apie mūsų valią priešintis

Jei mes nebūsime pasirengę kovoti ir mirti už savo tėvynę, to tikrai nedarys jokie mūsų sąjungininkai. Visa įgali visuomenė privalo ruoštis totaliai neišvengiamai šalies gynybai su visomis iš to kylančiomis pasekmėmis, o to neketinantys daryti turėtų jau dabar krautis lagaminus ir ieškoti kitos tėvynės.