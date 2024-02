Arūnas Kumpis. Apie „geruosius“ rusus

Ar mes taip pat liūdėsime, kai režimas atsikratys ir valdžią dėl minkštumo kritikavusiu ir šiuo metu kalinamu Igoriu Strelkovu-Girkinu? Tikriausiai ne, taip pat, kaip kasdien bombarduojami ir rusų, ne Rusijos, žudomi ukrainiečiai per daug neliūdi dėl dar vieno „gerojo“ ruso mirties. Šoko ištikti ir be galo susirūpinę tik bestuburiai Vakarai. Ukrainiečiai tuo tarpu turi kautis už savo ir savo šalies egzistenciją ir neturi kada liūdėti dėl to, kad rusai žudo rusus. O ar turėtume dėl to liūdėti mes, lietuviai?