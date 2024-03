Arūnas Kumpis. 10-ta misija. Sugrįžimas į Avdijivką

Staiga, apžiūrinėdamas tolumoje, gal už kokių keturių kilometrų, kitą pamuštą tanką, arčiau, gal už dviejų kilometrų nuo mūsų, pastebėjau per laukymę judančius priešo pėstininkus. Grupė iš maždaug 10 karių dienos šviesoje, praktiškai atvirai, artėjo link mūsų pozicijų. Pranešiau apie tai FPV dronų komandai ir šie nedelsdami ėmė rengti droną skrydžiui. Kaip jau minėjau, drono operatorius nebuvo patyręs, todėl, nors ir stengiausi jį nunaviguoti iki taikinio, šis juos praskrido ir skrido tol, kol nutrūko ryšys su jo valdomu aparatu. Kiek pastebėję priešus per žiūronus, į dangų pakėlėme savo „Mavic 3“. Pūtė gana stiprus vėjas, todėl droną skraidinusiam Sever buvo nelengva jį suvaldyti. Po kelių žvalgybinių skrydžių Sever prie drono pritvirtino sprogmenų mėtymo įrenginį, prikabino rankinę granatą, nuskraidino droną iki prie tvoros įstrigusio tanko ir pabandė ją pro atvirą dangtį įmesti į vidų. Dėl stipraus vėjo jam to padaryti nepavyko nei iš pirmo, nei iš antro karto. Pradėjus temti paleidome vieną „Fagot“ raketą į už keturių kilometrų stovintį iš pažiūros sveiką rusų tanką. Šūvis buvo taiklus, tačiau tankas taip ir neužsiliepsnojo.