Apie laikmetį ir jo žiniasklaidą

Vytautas Landsbergis (toliau – V. L.): Nežinau, ar tu teisingai spalvą nusakei. Ar tai tikrai raudonoji spalva? Mes iš tradicijos taip dažom – raudonai, bet tai daugiau atspalvių turinti žiniasklaida. Rudai raudona. Ji eina per pasaulį, ir nebūtinai su raudona vėliava priekyje. Tiesa, raudoną vėliavą dažnai pasiima už parankės. Nes kai kam tai irgi patinka, populiaru. Bet greta eina ruda vėliava. Antai, kaip tie supyko Prancūzijoje – „Kaip čia dabar be mūsų? Verčiam vyriausybę!“ Ir prašau – komunaciai nuverčia demokratinę vyriausybę . Valio.

V. L.: Šitas žodis atsirado 1939 metais. Britų politinėje spaudoje, kai paaiškėjo, kad Hitleris su Stalinu sudarė paktą, tai ir buvo pavadinta – komunacių paktu. Ir iš tikrųjų – jie yra tos pačios prigimties, labai artimi vienas kitam. Tik tada per anksti susikalė tarpusavyje. Pradėjo dalintis Europą, tačiau apetitai per greitai atsiskleidė – kuris kuriam pirmas įsmeigs peilį į nugarą? Ir ką gi, Stalinas buvo absoliučiai tikras, kad jis bus tas, kuris įsmeigs pirmas. Ir nueis per Europą. Ir staiga jam Hitleris įsmeigė! Tokia išdavystė, už kurią būtina atkeršyt.