Andrius Užkalnis. Sirenos Vilniuje ir liūdesiukas šalyje

Kiek reikia būti apleidus komunikaciją, kiek reikia nieko neklausyti iš rinkėjų, kiek reikia būti užteršus viską tvarumo, judumo, politkorektiškumo, įtraukties, aprėpties ir darnios plėtros burtažodžiais, kad tarp žmonių būtų toks pasirengimas balsuoti už bet ką, kad tik ne už dabartinius – už partijas be programų, be idealų, be pažadų ir net kai kuriais atvejais be lyderių, kurie nors truputį atsako už savo veiksmus ir žodžius. Tokių liūdno jausmo nebuvo nuo Rolando Pakso laikų. Jį juk irgi išrinko žmonės. Prisimenate tą liūdną metą? Gero savaitgalio.