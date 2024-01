Alisa Miniotaitė. 2024-ųjų stipriausia valiuta

Ir tiesą sakant, tyrimų duomenimis, būdamas kuklus, labiau patiksite kitiems, nes būsite autentiškas, patikimas, sąžiningas, priimantis, šalia jūsų žmonės jausis vertinami, puoselėsite ilgametę draugystę. Be to, kuklūs žmonės labiau orientuojasi į ilgalaikį tikslą, o ne trumpalaikę, emocija paremtą sėkmę (Crocker & Park, 2004). Nuosekliai siekdami didelių tikslų stipriname esamas ir įgyjame naujas kompetencijas, kurios tampa ilgaamžiu turtu, didinančiu laimės, pasitenkinimo ir asmeninės vertės pojūtį. Galų gale, nustatytas teigiamas kuklumo poveikis dvasinei, psichinei ir fizinei sveikatai. To ir palinkėkime 2024-aisiais!