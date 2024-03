Algis Kavaliauskas. Matematikos brandos egzamino pažymio klystkeliai

Išradingi pažymio mistifikavimo būdai

Štai pats paskutinis, 2023 metų, matematikos brandos egzaminas. Gana nemaža dalis užduočių egzamine buvo labai panaši į mokyklos bandomojo egzamino užduotis (D. Dzindzalieta: „Vien išsprendę bandomąjį egzaminą mokiniai egzamine galėjo atpažinti bent 13 užduočių“). Informaciją apie šią sąsają nebuvo vieša. Atsirado nevienodos visiems egzamino laikymo sąlygos. Be to, čia ne tik nevienodų egzamino sąlygų, bet ir pažymio adekvatumo problema. Juk pažymiai nepriklausė nuo to, ar moksleivis mokėjo visą temą, ar tik tuos minėtus uždavinius.

Pastebėkime, kad tai geros idėjos netinkamo realizavimo pavyzdys. Iš tikrųjų turėtų būti išleistas egzamino uždavinių uždavinynas. Jame turėtų būti apie 150–200 uždavinių (ne daugiau) su atsakymais (10–20 temų po 10–15 uždavinių). Prieš kiekvieną temą turėtų būti surašytos formulės, skirtos tai temai, ir keli uždavinių sprendimo pavyzdžiai.