Agentūriniai reikalai

V. L.: Manau, kad užtenka prasiskverbti iki neveiksnumo. Pranešant – kad „nepersistenkit, vyrukai, dėl to Pociūno“. Yra oficiali versija – iškrito pro langą. Kadangi negalim nustatyt, kas jį išmetė pro langą, tai reiškia, kad iškrito pats. Iš pradžių dar šlykštus šmeižtas. Bet paskui galų gale prokuroras įrodė, kad to nebuvo. Manau, kad reikėjo drąsiai deklaruoti išvadą, kad jis yra išmestas pro langą ir todėl byla bus amžinai atvira tyrimui. Ir pats V. Pociūnas yra nužudytas, o ne žuvęs per nelaimingą atsitikimą. Prokuroras Artūras Urbelis ėmėsi gan sąžiningai – jis išmatavo visas palanges, metrus, ūgius, kūnų svorius ir įrodė, nustatė galutinai, kad V. Pociūnas nebuvo užlipęs ant palangės. Ir jis negalėjo pats iš kambario iškristi pro langą. Taškas. Kas toliau? Kažkas tą padarė? Bet „mes neturim jokių duomenų“, kas tai galėjo padaryti, ir todėl darom išvadą, kad jis iškrito pats. Čia yra „Dvylika kėdžių“. Vaikų darželis.