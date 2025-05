Teisininkas pataria. Nukentėjote nuo nusikaltimo ir ketinate kreiptis į policiją. Ką vertėtų žinoti?

1.1. Jeigu kaimynas panaudojo smurtą prieš jus ir dėl to norite imtis prieš jį veiksmų – imkitės. Bet galbūt be viso to šis kaimynas visada garsiai leidžia muziką? Gal vagia jūsų sandėliuke laikomus daiktus? Apsispręskite konkrečiai – kokius jo neteisingus veiksmus jūs norite aprašyti. Visų faktų, smulkmenų ir nuomonių sudėjimas į vieną dokumentą neduos naudos – jį skaitantis asmuo gali pamanyti, kad kaimyno tiesiog nemėgstate ir norite jį pamokyti. Kitaip tariant – skaitantis jūsų pareiškimą pareigūnas nežinos, „nuo kurio galo“ pradėti tyrimą.