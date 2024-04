Prie populiarių Vilniaus barų – nekasdienė avarija: dėl visko kalta taksi keleivė

Taksi automobilį vairavęs vairuotojas tiek policijos tyrėjams, tiek teisėjams aiškino, kad dėl įvykio atsakomybę privalo prisiimti keleivė – prieš išlipant iš automobilio ji neįsitikino, jog išlipti yra saugu, be to, nusprendė išlipti ne per dešinę, o kairę pusę, o prieš jai išlipant iš automobilio jis dar spėjo sušukti, kad ji neatidarytų durelių.