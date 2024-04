Policijos akiratyje – populiarų slaptą kanalą „Telegrame“ sukūręs uteniškis

Dėl pornografijos įrašų, kuriuose vaizduojami seksualiai išnaudojami mažamečiai ir nepilnamečiai asmenys, bei dėl mažamečių mergaičių tvirkinimo kaltu pripažintas vyras taip pat „užsidirbo“ ir teistumą – jam skirta 1 metų 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant 2 metams. Be to, per pusmetį jis privalės nemokamai išdirbti 80 valandų sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose.