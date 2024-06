Per televiziją pamatę policijos reidą griebėsi baisaus plano: norėjome adrenalino

Nors pareigūnams V. Kaminskas aiškino, kad būtent jam, kai per televiziją pamatė policijos pareigūnų įvykdytą reidą, kilo mintis apiplėšti seksualines paslaugas teikiančias merginas, tačiau tuometė jo sugyventinė M. Citavičiūtė aiškino, jog ji sukurpė šį planą.

„Prisipažįstu, kad ši mintis, jog galima apiplėšti laisvo elgesio merginas, kurios teikia seksualinio pobūdžio paslaugas, kilo man, – aiškino ji. – Tokios merginos man nepatinka, nes buvęs draugas mane išdavė būtent su tokio elgesio mergina. Nuo to laiko jaučiu nuoskaudą ir ant tokių merginų laikau pyktį. Idėja apiplėšti merginas pasidalinau su V. Kaminsku, norėjau, kad jis jas pagąsdintų, tikrai tada nebuvo tikslo jas apiplėšti. V. Kaminskas iš karto sutiko su tokiu pasiūlymu – manau, kad jis sutiko tik iš meilės man, be to, pasiūlymas buvo įdomus. Man reikėjo tokio ekstremalaus elgesio, man patiko toks mūsų poelgis.“