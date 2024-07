Nepilnamečių darbas vasarą: ką turi žinoti verslas ir tėvai?

Ko negali dirbti nepilnamečiai?

Svarbu ir įsiminti, kokia yra vaikų, dirbančių lengvus darbus, darbo laiko trukmė. Mokslo metų laiku nepilnamečiai iki 16 metų gali dirbti iki 6 val. per dieną, 30 val. per savaitę. Mokslo metais – iki 12 val. per savaitę. Tuo tarpu paaugliai nuo 16 metų gali dirbti ne ilgiau kaip 8 val. per dieną ir ne daugiau kaip 40 val. per savaitę.