Mindaugas Kukaitis: mokesčių reforma ir pergalės ginant vaikų teises

Tačiau dar yra ir vietų, kur dėmesį reikėtų atkreipti labiau – vis dar per mažai teikiamas dėmesys narkotikų prevencijai mokykloje. Turbūt vėl laukiame kol į viešumą iškils skaudus įvykis, kad būtų pajudinti įstatymų projektai. Svarbiausia, kad nebūtų nueinama lengviausiu keliu – griežtinant bausmes nepilnamečiams, o dirbama su priežastimis, o ne su pasekmėmis. Siūlytina svarstyti galimybę svarbias bylas, jautrias bylas spręsti kiek įmanoma greičiau, per mėnesį paskiriant teismo posėdžius kasdien, o ne kartą per mėnesį.