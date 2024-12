Kalėjime įsidarbino trys seserys: bendraudamos su kaliniais turime valdyti emocijas

Seserys Reda, Ingrida ir Viktorija pasirinko nelengvą bausmių vykdymo sistemos pareigūnių darbą, kadangi šis joms pasirodė labai įdomus, kiekvieną dieną kitoks, nemonotoniškas. Be to, jaunoms moterims patiko būti tarp žmonių ir su jais bendrauti. Anot jų, labai gaila, kad visuomenėje vis dar ne mažai sklandančių gandų bei nusistovėjusių stereotipų, jog „nuteistieji yra kaliniai, žudikai, ne žmonės, su vienodomis, dryžuotomis uniformomis, skustomis galvomis, be dantų ir kalbantys „zonos“ žargonu“.