Iš policijos areštinės – į ligoninę: man pradūrė plaučius ir sulaužė šonkaulius

Pasak teismo, nenustatyta, kad per 8 metus, kol vyko baudžiamasis procesas, T. Lebežinskas būtų dar kada netinkamai atlikęs savo, kaip policijos pareigūno, pareigas, kartas, dėl kurio jis nuteistas, buvo pirmasis, be to, nuteistasis yra charakterizuojamas teigiamai, praeityje nebuvo teistas, todėl bausmės tikslai gali būti pasiekti nuteistajam neskiriant baudžiamojo poveikio priemonės.