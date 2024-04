Dėl buvusios „pupytės“ mylimojo nužudymo įkalintas estas – tikra rakštis kalėjime

„Kartais stebimos pykčio išraiškos, jis gali išprovokuoti konfliktus ir elgtis agresyviai, – teigiama kalėjimo charakteristikoje. – Impulsyvumo, įnoringumo, nekritiškumo savo paties elgesio atžvilgiu apraiškos išryškėja sulaukus jam nepalankaus atsakymo į pateiktą prašymą ar pasiteiravimą. Per bausmės atlikimo laiką H. E. Ehvertas drausmine tvarka baustas tris kartus, turi vieną galiojančią nuobaudą, neskatintas, neužsiima darbine veikla ir nesimoko. Kalėjimo administracijos nuomone, nuteistojo nuostatos į priežiūrą ir apribojimus neigiamos, jo elgesys struktūrizuotoje aplinkoje taip pat vertinamas neigiamai.“

Be to, paaiškėjo, kad per 7 metus, praleistus įkalinimo įstaigoje, H. E. Ehverto pataisos procesas bausmės atlikimo metu vyksta vangiai, jis nemokėdamas lietuvių kalbos nedalyvauja jokioje elgesio keitimo programoje, negauna psichologinės pagalbos.