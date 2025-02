Ar tikrai Donaldas Trumpas jaunesnysis sakė, kad „JAV turėjo tiekti ginklus Rusijai“?

36 s trukmės garso įrašas plinta kartu su platformos „Spotify“ užsklanda, per kurią transliuojama JAV prezidento sūnaus tinklalaidė „Triggered with Don Jr.“. Jis sukurtas taip, kad atrodytų, jog D. Trumpas jaunesnysis atsako į paskambinusio tinklalaidės klausytojo užduotą klausimą, todėl balsai kelioms sekundėms persipina tarpusavyje. Siekiama sudaryti įspūdį, kad garso įrašas paimtas iš vasario 25 d. transliuoto epizodo „FBI Dream Team, Plus Taking Your Questions Live!“, tačiau naujausias šiuo metu į tinklalaidės „Spotify“ grojaraštį įkeltas epizodas datuotas vasario 21 d.