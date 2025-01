Ar mirčių nuo tymų akivaizdžiai sumažėjo ir be vakcinos?

Nors geresnės sanitarinės sąlygos (pavyzdžiui, švarus vanduo) sumažino ligų, plintančių per maistą ar vandenį (pvz., choleros ir vidurių šiltinės), skaičių, tai turi minimalų poveikį tymams, kurie plinta ir per orą. 1963 m. įvedus tymų vakciną, nuo 1965 iki 1968 m. užregistruotų atvejų sumažėjo daugiau nei 97 %, nepaisant to, kad per tą laiką higienos praktika ir sanitarijos sąlygos reikšmingai nepasikeitė.