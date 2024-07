﻿Tyrimas parodė, kokios studijos šiemet populiariausios: į penketuką įsiveržė netikėta sritis

Pasak asociacijos vadoves, kalbant apie IT ir programavimo studijas, rinkos tyrimas atitinka ir darbo rinkos tendencijas.

„Startuolių sektoriuje šiandien dirba per 18 tūkst. talentų. Vidutinis atlyginimas siekia 4 tūkst. eurų. Mūsų asociacijos duomenimis, tik startuoliai Lietuvoje ieško per 400 darbuotojų. Čia mes jau kalbame ne tik apie tuos, kurie kuria technologijas ir produktus, IT specialistus, bet ir apie tuos, kurie gali juos komercializuoti“, – sakė R. Pukenė.