„Tragedija tiesiog“: vienoje Vilniaus gimnazijų visą mėnesį vaikams nevyko dalis pamokų

Šios klasės tėvai paskaičiavo: per savaitę mokiniui minimalus pamokų skaičius yra 33. Tai per mėnesį teoriškai turi būti 132 pamokos. Bet šios klasės vaikai teturėjo 95 pamokas per mėnesį. Turint mintyje, kad pirmąjį mėnesio pirmadienį buvo minima mokslo metų pradžia, tai iš viso gautųsi, kad vaikai tą mėnesį neturėjo 38 pamokų. Tarkime, matematikos šios klasės mokiniai teturėjo keturias pamokas iš dvidešimties privalomų pamokų per mėnesį. Tėvus glumina tai, kad iki šiol jie nemato dienyne vaikų tvarkaraščio.