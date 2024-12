Praėjus trims mokslo metų mėnesiams – pedagogų kantrybė trūko: cunamio greičiu artėja katastrofa

Darbo krūvis ir taip didelis, o dar turi nuolat teisintis tėvams dėl vaikui parašyto pažymio. Iš tikrųjų, situacija mokyklose dabar yra labai sudėtinga, kadangi jose yra per daug įtampos. Kai yra daug įtampos, tai kokia emocinė aplinka jose gali būti?“, – retoriškai klausė D. Lebednikaitė.

Iš naujos valdžios ji tikėtųsi didesnio įsiklausymo, mat šiandien mokytojams yra per daug emocinės įtampos, per dideli darbo krūviai ir per daug atsakomybės užkrauta mokykloms.