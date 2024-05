Per dešimtokų lietuvių kalbos patikrinimą dingo dalis darbų: vienas siūlymų – rašyti už tą dalį nulius

NŠA pripažįsta sistemos trūkumą

„Darbai nebuvo pateikti vertinimui, nes mokiniai viršijo nustatytą 90 min. trukmę teksto kūrimo užduočiai atlikti ir mygtuką „Pateikti“ paspaudė praėjus nustatytam terminui. Darbai sistemoje yra išsaugoti, tačiau negali būti pateikti vertinimui, nes nėra galimybės atkurti darbo taip, kaip originaliai mokinys jį sukūrė (pvz., teksto struktūra, skyrybos ženklai), dėl ko vertinimas negalėtų būti objektyvus. Be to, būtų nesąžininga vertinti sistemoje išsaugotą mokinio rašinio dalį lygiai taip pat kaip ir tų mokinių, kurie per nustatytą laiką atliko ir pateikė užduotį“, – komentavo NŠA atstovė spaudai Jurgita Kažukauskaitė-Sarnickienė.