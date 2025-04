Mokytojui sukėlė nuostabą socialiniuose tinkluose pamatytas skelbimas: iš pradžių galvojau, kad tai pokštas

Klases sudaryti sudėtinga labai mažoms savivaldybėms, pvz., Neringos ar Pagėgių. Neringai, atsižvelgiant į unikalią jos geografinę padėtį ir ribotas alternatyvas mokiniams įgyti vidurinį išsilavinimą, padaryta išimtis. Neringos gimnazija galės sudaryti ir mažesnes negu 12 mokinių klases. Kitaip mokiniai vidurinį išsilavinimą galėtų įgyti tik Klaipėdos miesto gimnazijose, iki kurių atstumas siekia apie 50 km. Be to, kelionę apsunkintų ir reguliarus kėlimasis keltu per Kuršių marias. Mokymo lėšas III gimnazijos ir IV gimnazijos klasėms, jei jose nebus po 12 mokinių, skirs savivaldybė“, – teigiama ministerijos atsakyme.