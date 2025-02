Mokytojai skambina varpais: su didžiule problema susidurs ne tik ukrainiečių pabėgėliai, bet ir grįžtantys emigrantai

„Vienas pagrindinių to veiksnių – užuot lankę vietos švietimo įstaigas, šeimos pasirinko tęsti mokymąsi nuotoliu Ukrainos mokyklose. Ši problema taip pat aktuali Lietuvoje, nes nėra stebėsenos sistemos, ar į Lietuvą atvykę vaikai mokosi vietos mokyklose, surasti „nematomus“ vaikus, besimokančius tik „online“ Ukrainos mokyklose, trūksta sisteminių sprendimų ir resursų, be to, nuo 16 metų Lietuvoje neprivalu lankyti mokyklos, tad ukrainiečiams palanku likti tik nuotoliniais mokiniais Ukrainoje“, – pasakojo A. Klimčiauskaitė-Janavičienė.