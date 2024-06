Lietuvos universitetai pakilo pasauliniame reitinge, taip pat skelbiama apie VDU šuolį

Pagerėjo įsidarbinimo rezultatai

Rekordiškai gerėjo ir VU absolventų įsidarbinimo rodiklis: lyginant su pernai metų duomenimis, jis kilo per 220 pozicijų iki 105 vietos. Šis rodiklis atspindi institucijų gebėjimą užtikrinti aukštą absolventų įsidarbinimo lygį ir jų įtaką savo profesinėse srityse. Be to, išskirtinai gerai įvertintas VU studentų ir akademinio personalo santykis, leidęs šioje kategorijoje pasiekti 168 poziciją. Pastarasis rodiklis siejamas su didesniu dėstytojo dėmesiu studentui, teigiama universiteto pranešime spaudai.