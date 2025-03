Ketveri metai skaičiuojant centus – ar pasiryžtum studijuoti Vilniuje

Merginos nuomone, dėl šios priežasties studentai ima prioretizuoti darbą ir svarstyti, ar tikrai studijos vertos tokio pasiaukojimo. „Kai išvyksti studijuoti, turi per greitai suaugti… Ir galvoji, kaip norėčiau grįžti namo…’’ – dalinasi mintimis Skaidra.

Susimąsto ir apie karo grėsmę: nesijaučiu saugiai

Žurnalistiką studijuojantis Gintas gyvena universiteto bendrabutyje: „Tai man buvo vienintelis variantas. Pasisekė gauti vietą bendrabutyje, nes esu iš Kuršėnų. Dabar už korepetitoriaus darbą gaunu apie 500 eurų per mėnesį, tai jeigu reikėtų mokėti nuomą, vien už butą ir mokesčius palikčiau bent 400. Neišgyvenčiau.’’ Jis galvoja, kad Vilniuje gyventi yra per brangu.

Vaikinas sako, kad nuolatines studijas suderinti su darbu pilnu etatu yra neįmanoma: :“Turi apie 20 val. paskaitų per savaitę, 40 val. darbo, labai sunku. Net su pusės etapo darbo suderinti sunku. Pirmais metais kildavo minčių mesti, bet supratau, kad išgyventi Vilniuje be kvalifikacijos būtų dar sunkiau.’’ Nuo studijų pradžios Gintas gyvena triviečiame bendrabučio kambaryje, už kurį moka 55 eurus per mėnesį. Jis džiaugiasi galimybe taip pigiai gyventi sostinėje: „Jeigu ne bendrabutis, negalėčiau sau leisti nuomos, nes kainos neadekvačios. Vienintelis minusas gyvenant bendrabutyje – kambarys kokių 16 kvadratinių metrų dydžio, todėl trise gyvename itin susispaudę.’’