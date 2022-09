Žiniasklaida praneša, kad pastarosiomis savaitėmis vandalai aprašinėjo miesto katedrą, taip pat užrašai pastebėti centrinėje garsiausioje Barselonos gatvėje La Rambla ir ant savanorių, padedančių ukrainiečiams, centro.

Kaip teigia Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Geraščenka, užrašai ant savanorių centro atsirado rugsėjo 14 dieną.

„Catalan News“ skelbia, kad „Z“ raidėmis taip pat buvo aprašinėta Barselonos katedros siena ir medžiai gatvėje La Rambla. Šie simboliai atsirado ir ant medžių pajūryje netoli Palau del Mar, tačiau jau buvo paslėpti.

Katalonijos policija pradėjo tyrimą dėl incidentų.

„Telegram“ kanalas NEXTA praneša, kad Barselonos gatves karo simboliais „papuošė“ rusų turistai.

„Tikrieji Rusijos patriotai nusprendė išreikšti savo nuomonę Barselonos gatvėse ir apipaišė ukrainiečiams padedančių savanorių centrą Putino svastikomis“, – rašo NEXTA.

Ukrainian aid center in Barcelona was vandalized by Russians on 14th September.