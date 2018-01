Šeštadienį vakare žuvo du žmonės, devyni buvo hospitalizuoti, kilus gaisrui viešbutyje „Eurostars David“ Čekijos sostinės centre. Pasak policijos, pirmosios dvi aukos buvo šios: 1996 metais gimęs vokietis ir 1997 metais gimusi moteris iš Pietų Korėjos. Tarp sužeistųjų yra Nyderlandų, Turkijos ir Prancūzijos piliečių. Kas yra trečioji auka – dar nepranešta. Viešbutis „Eurostars David“ yra prie Vltavos upės Prahos II rajone, pėsčiomis einant netoli istorinio centro. Prahos ugniagesių brigados atstovas Martinas Kavka šeštadienį sakė, kad gaisras kilo po 17 val. Grinvičo (19 val. Lietuvos) laiku ir kad gaisrininkai ugnį sutramdė per maždaug dvi valandas.

