Vis tik sekmadienio popietę padėtis ginčijamame abiejų Vidurio Azijos kaimynių pasienyje buvo rami, pranešė Biškekas.

Kone pusė 970 km ilgio sienos tarp abiejų neturtingų, kalnuotų buvusių sovietinių šalių vis dar nėra demarkuota, prie jos nuolat kyla kovų.

Tadžkija sekmadienį pranešė, kad žuvo 35 jos piliečiai, pirmąkart nuo susirėmimų pradžios trečiadienį oficialiai patvirtindama aukų skaičių.

Užsienio reikalų ministerija Dušanbėje „Facebook“ paskelbė, kad dar 25 žmonės nukentėjo. URM duomenimis, tarp aukų ir sužeistųjų yra civilių gyventojų, įskaitant moteris ir vaikus.

Pasak ministerijos, Kirgizijos kariuomenė nukovė 12 žmonių per drono ataką prieš mečetę, dar šešis asmenis per smūgį mokyklai ir kitus septynis per karo veiksmus, dėl kurių užsidegė greitosios pagalbos automobilis.

Naujienų agentūrai AFP nepavyko nepriklausomai patikrinti šių teiginių.

Kirgizija savo ruožtu sekmadienį pranešė, kad pietiniame Batkeno pasienio regione 59 žmonės žuvo, o dar 144 buvo sužeisti.

Anot nevyriausybinių organizacijų, pastarosiomis dienomis iš šalies pasienio regionų buvo evakuota dešimtys tūkstančių žmonių.

Kirgizijos nepaprastųjų situacijų ministras sekmadienį nurodė, kad keturi kirgizų kariai laikomi dingusiais.

Pirmadienį šalyje paskelbtas gedulas.