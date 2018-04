Anksčiau skelbta apie 16-os žmonių žūtį. Tūkstančiai Gazos Ruožo gyventojų penktadienį dalyvavo demonstracijoje netoli šios palestiniečių teritorijos ir Izraelio sienos. Izraelio valdžia tvirtina, jog karinė jėga buvo panaudota siekiant užtikrinti valstybės sienos saugumą ir buvo nukreipta prieš pagrindinius šių neramumų kurstytojus - palestiniečių karinio judėjimo „Hamas“ smogikus. Anot Izraelio kariuomenės atstovų, protestu prisidengę kovotojai bandė prasiveržti per sieną arba surengti atakų. Didžiule penktadienio demonstracija prasidėjo iki gegužės 14-osios planuojami protestai - datos, kai Jungtinės Valstijos yra numačiusios oficialiai atidaryti savo ambasadą Jeruzalėje.

