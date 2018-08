Pasikėsinimas įvyko separatistų kontroliuojamo Donecko centre, netoli restorano „Separ“, esančio prie Zacharčenkos rezidencijos. Dėl patirtų sužalojimų 42 metų A. Zacharčenka mirė.

„Vadovas mirė įvykio vietoje nuo sprogimo metu patirtos galvos ir smegenų traumos, nesuderinamos su gyvybe“, – naujienų agentūrai „Interfax“ sakė vienas separatistų šaltinis teisėsaugos tarnybose.

Anot inforesist.org, restorane reguliariai vykdavo DLR viršūnių susitikimai ir šis restoranas priklausęs būtent Zacharčenkai.

Maskva ir separatistai dėl šio ir kitų separatistų nužudymų kaltina Kijevą, bet šis tvirtina, kad atakos yra susijusios su maištininkų vidaus nesutarimais ir Rusijos troškimu kontroliuoti šias teritorijas.

Separatistų naujienų agentūra citavo DLR pareigūną Denisą Pušiliną, sakiusį, kad už A. Zacharchenkos nužudymą atsakingas Kijevas.

„Tai tolesnė Ukrainos pusės agresija... Doneckas atkeršys už jo žūtį“, – teigė D. Pušilinas.

Panašią poziciją išsakė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova.

„Donecke per teroristinį aktą žuvo DLR vadovas Zacharčenka, – žurnalistams sakė ji. – Esama daug priežasčių manyti, kad už jo nužudymo stovi Kijevo režimas, anksčiau ne kartą naudojęs panašius metodus kitaip galvojantiems ir neparankiems asmenims pašalinti.“

Tačiau Ukrainos saugumo tarnyba (SBU) šį nužudymą sieja su A. Zacharčenkos varžovais tarp separatistų arba Maskva.

„Zacharchenkos mirtis gali būti kovotojų vidaus konfliktų rezultatas“, – Ukrainos televizijai 112 sakė SBU pareigūnas Ihoris Huskovas.

Taip pat pranešama, kad pasikėsinimo metu buvo sužalotas ir apsišaukėliškos respublikos finansų ministras Aleksandras Timofejevas ir nežinoma mergina.

