Pasikėsinimas įvyko Donecko centre, netoli restorano „Separ“, esančio prie Zacharčenkos rezidencijos. Dėl patirtų sužalojimų Zacharčenka mirė.

Taip pat pranešama, kad pasikėsinimo metu buvo sužalotas ir apsišaukėliškos respublikos mokesčių ministras Aleksandras Timofejevas.

#BREAKING: First images from the scene of the cafe bombing where Donetsk People's Republic's head Alexander Zakharchenko killed in bomb explosion in a Donetsk cafe via @MrRevinsky pic.twitter.com/8sPisaf6q7

— ELINT News (@ELINTNews) August 31, 2018