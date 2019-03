Žurnalisto nužudymas vis dar persekioja Slovakijos politikus: pergalę prezidento rinkimuose prognozuoja aršiai kritikei

Rinkimų favorite laikoma 45 metų Zuzana Čaputova buvo tarp dešimčių tūkstančių protestuotojų, praeitais metais išėjusių į gatves 5,4 mln. gyventojų turinčioje euro zonos šalyje po žmogžudystės, sukėlusios susirūpinimą dėl žiniasklaidos laisvės ir politikų korupcijos. Apklausos rodo, kad ši aplinkosaugos teisės ekspertė ir dviejų vaikų motina yra įgijusi dviženklę populiarumo persvarą prieš Europos Komisijos pirmininko pavaduotoją Marošą Ševčovičių – 52 metų karjeros diplomatą, remiamą valdančiosios centro kairiosios partijos „Smer-SD“. Tikėtina, kad Z. Čaputova paskutinę minutę sulaukė jai naudingos paspirties, prokurorams apkaltinus vieną verslininką, kaip manoma, turintį ryšių su „Smer-SD“, užsakius žurnalisto nužudymą. Vis dėlto rinkėjai šį žingsnį gali laikyti ir ženklu, kad vyriausybė sklandžiai veikia. „Šie rinkimai suteikia pasirinkimų dėl Slovakijos politikos būsimos krypties“, - sakė Vidurio Europos ekspertas Kevinas Deeganas-Krause, dirbantis JAV veikiančiame Wayne'o (Veino) valstybiniame universitete. Susiję straipsniai: Slovakija savaitgalį gali išrinkti pirmąją prezidentę moterį Slovakijos žurnalisto Jano Kuciako nužudymą galėjo užsakyti multimilijonierius „Čaputova traukia pasibaisėjusius korupcija arba nepatenkintus, anot jų, vis labiau... vis labiau vien savo interesais besirūpinančia vyriausybe, – jis sakė naujienų agentūrai AFP. – Šefčovičius patinka tiems, kad jaučia tam tikrą pasitenkinimą dėl pažangos šalyje, kuriai, sprendžiant pagal daugelį rodiklių, pastarąjį dešimtmetį visai neblogai sekėsi.“ Ko gera, nė vienas kandidatas nelaimės per pirmąjį turą, todėl kovo 30-ąją veikiausiai prireiks antrojo balsavimo. Nužudymo tyrimo pažanga Z. Čaputova, neparlamentinės Pažangiosios Slovakijos partijos pirmininko pavaduotoja, sakė AFP, kad „žmonės ragina imtis pokyčių“. Reuters / Scanpix Žurnalistas Janas Kuciakas ir jo sužadėtinė buvo nušauti 2018 metų vasarį, kai reporteris ruošėsi paskelbti straipsnį apie numanomus ryšius tarp Slovakijos politikų ir Italijos mafijos, taip pat susijusius pažeidimus skirstant ES subsidijas žemės ūkiui. Dėl šios dvigubos žmogžudystės ir po J. Kuciako mirties paskelbto jo paskutinio straipsnio, sukėlusio sprogusios bombos efektą, šalį apėmė gili krizė. Tuometis premjeras Robertas Fico buvo priverstas atsistatydinti, bet išlieka populistinės „Smer-SD“ lyderis ir yra dabartinio vyriausybės vadovo Peterio Pellegrini artimas sąjungininkas. Pernai dėl poros nužudymo buvo apkaltinti keturi asmenys. Ketvirtadienį prokurorai paskelbė taip pat iškėlę kaltinimus milijonieriui verslininkui Marianui Kočnerui. J. Kuciakas narpliojo M. Kočnero verslo veiklą ir, kaip manoma, buvo sulaukęs jo grasinimų. „Šiuo pranešimu valdžia tikriausiai norėjo parodyti, kaip veiksmingai funkcionuoja valstybė, kad padėtų Šefčovičiui gauti taškų“, – AFP sakė Bratislavoje dirbantis analitikas Grigorijus Mesežnikovas. „Kita vertus, tai gali būti pateisinimas Čaputovai, nes ji yra pokyčių simbolis“, – pridūrė jis. Z. Čaputova žadėjo atkurti piliečių pasitikėjimą valstybe. Jos rinkimų šūkis – „Pasipriešinkime blogiui“. Ji yra teisės į abortus šalininkė ir pasisako už tos pačios lyties asmenų porų didesnes teises, tačiau tokia pozicija konservatyvioje katalikiškoje Slovakijoje gali būti kliuvinys. Ji yra remiama kadenciją baigiančio prezidento Andrejaus Kiskos. „Poliarizuota“ Slovakija 67 metų Maria Pavlova, gyvenanti pietiniame Nove Zamkų mieste, sakė, kad „Slovakija pasiruošusi turėti pirmąją prezidentę moterį“. Tačiau kitas rinkėjas – Milanas Perunko – įsitikinęs, kad Z. Čaputova nepasižymi valstybės vadovui reikalingomis savybėmis, kitaip negu jos pagrindinis varžovas. „Šefčovičius yra patyręs, daug kalbų mokantis diplomatas, galintis iškart pradėti atstovauti Slovakijai pasaulyje, kai tik bus prisaikdintas“, – AFP sakė 54 metų vyras. AFP / Scanpix Šūkį „Visuomet už Slovakiją“ paskelbęs M. Šefčovičius, Europos Komisijoje dirba nuo 2009-ųjų ir 2014 metais buvo paskirtas jos pirmininko pavaduotoju. Nors M. Ševčovičius yra nepriklausomas kandidatas, jį remia „Smer-SD“. Tai jam užtikrina vienų rinkėjų palaikymą, bet atgraso kitus. „Nebalsuočiau už nė vieną, kurį palaiko Fico arba kuris yra palaikomas „Smer“, – sakė biologiją studijuojanti Maria (Marija) iš vakarinio Pieštianų miesto. „Kuciako nužudymas apvertė Slovakiją aukštyn kojomis... Slovakija tebėra poliarizuota, ir „Smer“ nė kiek nepasikeitė“, – kalbėjo rinkėja. Penktuoju 1993-aisiais nepriklausomybę atgavusios Slovakijos valstybės vadovu iš viso nori tapti 13 kandidatų. A. Kiska, filantropas ir verslininkas, antros kadencijos nesiekia. Nors Slovakijos prezidento postas yra daugiausiai reprezentacinis, valstybės vadovas yra vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas, siūlo ministrą pirmininką, skiria Konstitucinio Teismo teisėjus, tvirtina tarptautines sutartis, turi teisę vetuoti įstatymus. Vis dėlto šalies parlamentas gali atmesti valstybės vadovo veto paprasta balsų dauguma. Daugumą vykdomųjų įgaliojimų turi premjero vadovaujama vyriausybė. Tarp kandidatų taip pat yra Aukščiausiojo Teismo teisėjas Štefan Harabinas, ultradešiniųjų pažiūrų parlamentaras Marianas Kotleba ir etninis vengras Bela Bugaras. Balsavimo apylinkės užsidarys 22 val. vietos (23 val. Lietuvos) laiku.

