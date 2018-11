Pareigūnai su apmokytais šunimis ir bepilotėmis skraidyklėmis rytą pradėjo apžiūrėti dviejų aukštų pastatą Jalovos provincijos Termalo rajone, o vėliau kratos buvo pratęstos netoliese esančioje viloje, informavo valstybinė Anatolijos naujienų agentūra. Kriminologai tyrinėjo šulinį Samanli miestelyje esančios pirmos vilos sode pranešė naujienų agentūra. Paviešintose nuotraukose matyti, kad į įvykio vietą atvyko ugniagesių mašinų. JAV laikraščiui „The Washington Post“ rašydavęs J. Khashoggi, dažnai kritikuodavęs Saudo Arabijos vyriausybę, dingo spalio 2 dieną, įėjęs į į Saudo Arabijos konsulatą Stambule atsiimti santuokai reikalingų dokumentų. Jo kūnas taip ir nebuvo rastas, o pati žmogžudystė išprovokavo tarptautinės kritikos bangą Rijado atžvilgiu. Turkijos provyriausybinės žiniasklaidos teigimu, palaikai galėjo būti ištirpdyti rūgštyje. Pirmadienį atliktos kratos buvo surengtos praėjus dviems savaitėms po to, kai turktų dienraštis „Sabah“ pranešė, jog Saudo Arabijos konsulato Stambule iš kanalizacijos vamzdžių paimti mėginiai rodo, kad į kanalizaciją buvo pilama rūgšties. Susiję straipsniai: Turkija: Trumpas ketina „pro pirštus žiūrėti“ į Khashoggi nužudymą Trumpo skambutis kariams pasisuko netikėta linkme Turkijos pareigūnai teigia, kad 15 Saudo Arabijos pareigūnų buvo nusiųsti, kad nužudytų 59-erių J. Khashoggi, tačiau Rijadas tikina, kad ši grupė vykdė operaciją be valdžios sutikimo. Anatolijos naujienų agentūros žiniomis, kai kurie šių įtariamųjų telefonu bendravo su vienu neįvardijamu Saudo Arabijos piliečiu. Sužinoję apie tokią aplinkybę, pareigūnai nurodė apžiūrėti šio Saudo Arabijos verslininko vilas, pridūrė naujienų agentūra. Skelbiama, kad kai verslininkas telefonu kalbėjosi su įtariamaisiais, jis buvo už Turkijos ribų. Jalovos gubernatorius Muammer Erolas atsiuntė naujienų agentūrai pareiškimą, kuriame informavo, jog už žmogžudystės tyrimą atsakingas Stambulo prokuroras kiek vėliau paskelbs „reikiamos informacijos“ apie kratų rezultatus. Anksčiau Stambule buvo apžiūrėtos Saudo Arabijos atstovybė ir generalinio konsulo rezidencija, taip pat netoliese esanti miesto giraitė.

