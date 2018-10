Su amerikiečių laikraščiu „The Washington Post“ bendradarbiavęs ir karalystės sosto įpėdinį princą Mohammedą bin Salmaną kritikuodavęs žurnalistas dingo spalio 2 dieną, nuvykęs į Saudo Arabijos konsulatą Stambule atsiimti dokumentų. Turkijos šaltiniai ir provyriausybinė žiniasklaida teigia, kad Rijadas prisidėjo prie, jų teigimu, J. Khashoggi nužudymo, kurį esą įvykdė 15 Saudo Arabijos piliečių, specialiai išsiųstų į Stambulą įvykdyti šios užduoties. Rijadas kategoriškai atmeta tokius teiginius, nors manoma, kad kai kurie iš tų 15 asmenų palaiko glaudžius ryšius su princu Salmanu. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė dabar manąs, kad žurnalistas yra miręs. Kaip pranešė turkų dienraštis „Cumhuriyet“ ir transliuotojas NTV, Stambulo europinėje dalyje esančio Belgrado miško apžiūra prasidėjo ketvirtadienį. Šis miškas yra didelis ir gana atokus – jame reguliariai pasiklysta net vietos gyventojų. Jis yra beveik 15 km atstumu nuo Saudo Arabijos konsulato. Anot NTV, ši teritorija pritraukė tyrėjų dėmesį, kai į pareigūnų akiratį pateko du automobiliai, išvykę iš konsulato J. Khashoggi dingimo dieną. Įtariama, kad mažiausiai vienas automobilis nuvažiavo miško link. Turkijos policija šią savaitę atliko jau dvi kratas konsulate ir devynias valandas tikrino konsulo rezidenciją. Saudo Arabijos konsulas Mohammedas al Otaibi antradienį staiga išvyko iš Stambulo į Rijadą. Turkijos provyriausybinis dienraštis „Sabah“ penktadienį paviešino naujų stebėjimo kamerų užfiksuotų vaizdų, kuriuose matyti į Stambulą atvykstanti dalis minėtos Saudo Arabijos piliečių grupės. Leidinio žiniomis, du iš tų vyrų atskrido į miestą spalio 1 dieną. Anksčiau vietos žiniasklaida paskelbė, kad J. Khashoggi dingimo dieną 15 vyrų grupė atvyko į Turkiją dviem privačiais lėktuvais, o šie po to sugrįžo į Rijadą per Egiptą ir Dubajų.

