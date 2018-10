Policija norėjo apžiūrėti konsulo namus antradienio vakarą, bet negavo Saudo Arabijos leidimo. Anksčiau vienas Turkijos aukšto rango pareigūnas naujienų agentūrai „Associated Press“, jog policija per patikrinimą Saudo Arabijos konsulate Stambule, atliktą naktį iš pirmadienio į antradienį, rado „tam tikrų įrodymų“, rodančių, kad J. Khashoggi ten buvo nužudytas. Pareigūnas nesutiko skelbti savo pavardės, nes neturėjo įgaliojimų viešai kalbėti apie tyrimą. Jis nepateikė detalių apie įrodymus, rastus per kelias valandas trukusią ir anksti antradienį pasibaigusią kratą diplomatinėje misijoje. Turkų pareigūnai mano, kad Saudo Arabijos agentai spalio 2 dieną konsulate nužudė karalystės pilietį J. Khashoggi ir supjaustė jo palaikus. Saudo Arabija anksčiau šiuos įtarimus vadino „neturinčiais pagrindo“, bet JAV žiniasklaidos pranešimai rodytų, jog netrukus karalystė gali pripažinti, kad J. Khashoggi ten buvo nužudytas, galbūt per kažkokį incidentą tardymo metu.

