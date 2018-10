„Tikimasi, kad patikrinimas įvyks vakarop“, – sakė šaltinis, pageidavęs, kad jo vardas nebūtų viešinamas. Jungtinėse Valstijose pastaruoju metu gyvenęs Saudo Arabijos pilietis J. Khashoggi dingo spalio 2 dieną, kai nuvyko į savo šalies konsulatą Stambule atsiimti oficialių dokumentų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.