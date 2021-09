Žurnalistė: talibai supyko pamatę, ką Kabulo oro uoste paliko JAV kariai

Skelbiama, kad JAV kariai, prieš išvykdami iš Afganistano, demilitarizavo 73 lėktuvus, tokią informaciją paviešino Jungtinių Valstijų evakuacijos misijos vadas, generolas Frankas McKenzie.

Tai reiškia, kad Talibanui liko tik 48 lėktuvai, tačiau kol kas nėra informacijos, kiek iš jų galima naudoti pagal paskirtį.

Kaip teigia viena „Al Jazeera“ žurnalistė, kuriai buvo leista kartu su Talibano kovotojais apžiūrėti amerikiečių paliktą oro uostą, Talibanas tikėjosi, kad JAV kariai paliks veikiančius sraigtasparnius.

The Taliban were disappointed to find inoperable planes and helicopters left behind by American forces on the military side of the Kabul airport. pic.twitter.com/HfmlwYNjO0