Apie tai rašo „Current Time“.

Žurnalistų teigimu, tai buvo ne samdyti aktoriai, o vaikai, kurie iš tikrųjų patyrė blokadą ir rusų okupaciją Donbase. Konkrečiai pavyko sužinoti penkiolikmetės Annos Naumenko, kurią vedėjai akivaizdžiai privertė padėkoti rusų kariui, esą, iš Mariupolio išgelbėjusiam 367 vaikus.

Anna iš tikrųjų gimė ir augo Mariupolyje, o kartu scenoje buvo ir jos jaunesnė sesutė. Jų motina prieš dešimt mėnesių per Mariupolio okupaciją žuvo nuo šrapnelio.

„Važnyje istorii“ tyrimo autorė Jekaterina Fomina „Current Time“ eteryje papasakojo šios šeimos istoriją, ir kas nutiko su Anna Naumenko bei jos seserimi ir broliu po motinos mirties.

A girl from Mariupol crying and saying on the stage "Thank you for saving me... Sorry, I forgot [speech] words". Then she is told to hug a Russian soldier who, probably, destroyed her city. A terrific face of Russian crime against Ukrainian children. pic.twitter.com/bUZ1BF9t9k