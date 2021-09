Žurnalistams – Talibano bausmė

Tai buvo naujausias protestas nuo šio griežtosios linijos islamistų judėjimo sugrįžimo į valdžią praėjusį mėnesį. Talibanas dar nepaskelbė vyriausybės, bet afganistaniečiai, bijantys, kad pasikartos brutalus judėjimo 1996–2001 metų valdymas, rengia nedideles pavienes demonstracijas miestuose, įskaitant sostinę Kabulą, Heratą ir Mazari Šarifą.

Antradienį mažiausiai 70 žmonių, daugiausia moterų, mitingavo prie Pakistano ambasados skanduodami šūkius prieš tai, ką vadino Islamabado kišimusi. Pakistanas seniai kaltinamas glaudžiais ryšiais su Talibano judėjimu.

Pakistaniečių žvalgybos vadovas Faizas Hameedas praėjusį savaitgalį lankėsi Kabule. Pranešama, kad jis išklausė savo šalies ambasadoriaus informaciją, tačiau tikėtina, kad jis taip pat susitiko su Talibano pareigūnais.



Naujienų agentūros AFP žurnalistai matė, kaip talibai vaikydami minią šaudė į orą.

Talibai suėmė kelis demonstraciją nušvietinėjusius afganistaniečių žurnalistus, teigė liudininkai ir vietos žiniasklaidos priemonės.

Socialiniuose tinkluose pasirodė raginimų paleisti sulaikytus reporterius.

The Gun and Violence of #Taliban and the Bravery and Resistance of #women. Look #Kabul Situation in this meaningful video. #Afghanistan. pic.twitter.com/IylPleYA7Y