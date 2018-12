„Inauguracijos detalės derinamos. Patvirtinu, kad inauguracija įvyks Telavyje“, – trečiadienį žurnalistams sakė S. Zurabišvili. Pasak jos, ji norėjo pirma apie tai pranešti, bet žiniasklaidos priemonės ją aplenkė. „Mes pakviesime visus, su kuriais palaikome diplomatinius santykius“, – pažymėjo ji, atsakydama į klausimą, kokios užsienio delegacijos dalyvaus ceremonijoje. S. Zurabišvili nurodė, kad darbą baigiantis dabartinis prezidentas Georgijus Margvelašvilis dalyvaus ceremonijoje. Išrinktosios prezidentės inauguracija turi įvykti gruodžio 16 dieną. S. Zurabišvili turi tapti pirmuoju Sakartvelo prezidentu, kurio inauguracijos ceremonija įvyks ne Tbilisyje. G. Margvelašvilis ir eksprezidentas Michailas Saakašvilis buvo prisaikdinti parlamento rūmuose sostinėje.

