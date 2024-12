Zurabišvili Europos Parlamente: ES negali sau leisti pralaimėti Sakartvele

„Sakartvelas Europai yra globalios kovos, kurią Rusija kovoja prieš ją, dalis. Ar po to, kai Rusija pralaimėjo Sirijoje, ji turi laimėti Sakartvele? Ar po to, kai Rusija neįstengė įsitvirtinti Ukrainoje, ji turi laimėti Sakartvele? Ar po to, kai Rusija patyrė pralaimėjimą Moldovoje, ji turi laimėti Sakartvele? Tai, ką Rusija dabar išbando su mumis, yra pavojinga kišimosi forma, naudojant savo marionetes ir mūsų bendrus demokratinius įrankius – rinkimus“, – pažymėjo S. Zurabišvili.