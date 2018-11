Mirties bausmė elektros kėdėje šioje valstijoje įvykdyta pirmą kartą nuo 1960 metų. Tenesyje mirti nuteisti žmonės dažniau pasirenka mirtiną injekciją; dvi tokios egzekucijos buvo įvykdytos 2009-aisiais ir anksčiau šiais metais. Kaip pranešė žiniasklaida, 63 metų E. Zagorski anksčiau buvo pripažintas kaltu dėl dviejų žmonių nužudymo 1983 metais per ginčą prekiaujant narkotikais. E. Zagorski pasirinko elektros kėdę, nes, jo nuomone, šis metodas yra greitesnis ir mažiau skausmingas. Nuosprendis buvo įvykdytas Našvilio kalėjime. Prieš egzekuciją ketvirtadienį E. Zagorski buvo patiekta soti paskutinė vakarienė iš kiaulių kojų ir uodegų. Susiję straipsniai: Kilus norui sugrąžinti mirties bausmę, Kaune - elektros kėdė JAV įvykdė pirmąją nuo 2010 metų egzekuciją elektros kėdėje Kaip praneša mirties bausmę stebėję žiniasklaidos atstovai, paskutiniai E. Zagorskio žodžiai buvo „Let‘s Rock“ („Pašėlkime“). Po mirties bausmės vykusioje spaudos konferencijoje liudininkai pranešė, kad E. Zagorskis vis nusišypsodavo, tačiau prieš pat pareigūnams įjungiant elektrą, jo veidą iškreipė grimasa. Pasak kalėjimo pareigūnų, prieš mirties bausmę nuteistasis pavakarieniavo – suvalgė marinuotų kiaulės kojų ir uodegų. Nors Tenesio valstijoje mirties bausmė paprastai vykdoma suleidus mirtiną injekciją, E. Zagorskis išreiškė norą mirti elektros kėdėje, pareiškęs, kad mirtis nuo 1750 voltų elektros smūgio bus mažiau skausminga nei mirtis nuo mirtino vaistų kokteilio. Pagal valstijos įstatymus nuteistieji, kurie nusikaltimą įvykdė iki 1999 sausio mėn. gali pasirinkti mirtį elektros kėdėje.

