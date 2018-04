Šis Energetikos ir komercijos komiteto posėdis turi prasidėti balandžio 11-ąją. „(Planuojama) atskleisti tiesą apie svarbius vartotojų duomenų privatumo klausimus ir padėti visiems amerikiečiams geriau suprasti, kas vyksta internete su jų asmenine informacija“, – pareiškime sakė komiteto pirmininkas Gregas Waldenas ir aukšto rango demokratas Frankas Pallone'as. „Labai vertiname tai, kad ponas Zuckerbergas pasirengęs liudyti komitetui. Tikimės, kad jis atsakys į mūsų klausimus“, – priduriama pareiškime. M. Zuckerbergui tikriausiai teks keletą kartų duoti parodymus Kongresui, jo didžiuliam socialiniam tinklui įklimpus į skandalą dėl „Cambridge Analytica“ veiksmų. Britų konsultavimo įmonė, kurios paslaugomis naudojosi Donaldo Trumpo 2016 metų JAV prezidento rinkimų kampanijos štabas, įsigijo apie 50 mln. „Facebook“ vartotojų asmeninių duomenų. Šiuos duomenis bendrovė, pasitelkusi psichologinį portretą kuriančią programėlę, panaudojo kuriant psichologinius profilius, kuriais galimai buvo veikiama balsuojančiųjų nuomonė per rinkimus. „Facebook“ įkūrėjas taip pat buvo pakviestas į balandžio 10-ąją vyksiantį Senato teismų komiteto posėdį, kuriame dalyvaus ir bendrovės „Google“ vadovas Sundaras Pichai bei „Twitter“ generalinis direktorius Jackas Dorsey. Kol kas oficialiai nepatvirtinta, kad M. Zuckerbergas liudys ir šiam komitetui, tačiau senatorė Dianne Feinstein laikraščiui „San Francisco Chronicle“ sakė, kad jis sutiko atvykti į posėdį.

