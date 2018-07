Žmogus, apie kurį „nė nereikia žinoti“: gyvena vienas, artimieji – išžudyti

Pasirodė labai retas vaizdo įrašas apie vienos Brazilijos genties narį, kuris vadinamas vienišiausiu žmogumi žemėje.

Nuo tada, kai išžudė paskutinius jo gentainius, 50-ies su trupučiu metų amžiaus vyras 22-ejus metus gyvena vienas Amazonės miškuose, praneša BBC.

Filmuota gana iš toli, vaizdas neryškus, judantis, matyti tvirtas raumeningas vyras, kirviu kertantis medį. Šią medžiagą paviešino Brazilijos valstybinė vietos gentis sauganti agentūra „Funai“.

Šie reti filmuoti kadrai apkeliavo visą pasaulį, tiesa, jie aprėpia kur kas daugiau nei vien vaizdo medžiagą.

Skelbiama, kad vaizdo įrašas padarytas 2011 m., filmavo vyrą stebinti komanda. Jos nariai informavo, kad bent jau šių metų gegužę šis žmogus dar buvo gyvas, rašo smh.com.au.

Filmuota gana tolimu atstumu – pro lapiją matyti, kaip vyras kerta medį. Girdisi kirvio pokšėjimas į medžio kamieną, paukščių čiulbėjimas.

Prieš pasirodant filmuotam reportažui buvo publikuotas pranešimas spaudai apie tai, kad egzistuoja vienintelis filmuotas paskutiniojo genties atstovo liudijimas – dar praėjusio amžiaus paskutinį dešimtmetį tai padarė dokumentinių filmų kūrėjas. Jo filmuotame reportaže vyro veido nesimato pro lapus.

„Funai“ fondo komandos koordinatorius Altairas Algayeris stebi Amazonės miškų genties atstovą 22-ejus metus. Jo teigimu, fondas nenorėjo viešinti filmuotos medžiagos, nes negalėjo gauti vyro sutikimo. Kita vertus, tokie filmuoti liudijimai skatina atkreipti dėmesį į nuo pasaulio norinčius atsiriboti žmones.

„Daugybė žmonių domisi (šiuo filmuotu reportažu). Jiems įdomu, kaip atrodo tas žmogus, kaip jį galima pamatyti, ar jis dar gyvas, – teigė A. Algayeris. – Manau, tai visgi padeda saugoti teritoriją.“

Brazilijoje gyvena kelios visuomenės besišalinančios gentys. Vis intensyviau kertant Amazonės miškus, jų žemėms ėmė grėsti pavojus.

Neretai teigiama, kad gentys neturi jokių kontaktų su žmonėmis, bet iš tiesų vykstant konfliktams dėl žemių dauguma yra nukentėję nuo pašalinių smurto, netekę artimųjų. Su dalimi jų bando užmegzti kontaktą „Funai“ fondas, bet galiausiai palieka juos ramybėje.

Pernai per konfliktus dėl žemių žuvo 71 žmogus. Tai didžiausias žuvusiųjų skaičius nuo 2003 m., informuoja susirėmimų duomenis fiksuojanti komisija „Pastoral Land Commission“.

2013 m. Brazilijos televizija „Globo“ parodė reportažą, kaip vienos genties nariai renka maistą. Vienu metu du vaikus laikanti moteris praneša apie pavojų ir visa grupė pabėga. Filmuotą reportažą analizavęs kalbos specialistas išvertė, kad nepažįstamuosius su filmavimo kamera pirmas pamatė vaikas, jis ir įspėjo motiną apie priešą.

„Funai“ atstovo teigimu, vienas nufilmuotas vyras yra paskutinis genties, kurią 1995 m. išžudė ūkininkai, atstovas. Žmogus stebimas nuo 1996 m. – tada jį pastebėjo gyvenantį vieną vakarinėje Rondonijos valstijoje.

Atsiskyrėlį radusi komanda jį pavadino „duobės indėnu“, nes šis kasa keistas duobes.

„Neįsivaizduojame, kam jis priklauso“, – teigė A. Algayeris. Jis pridūrė, kad indėnui galėtų būti 55-60 metų, jis atrodo puikios sveikatos.

Fondo siekis – netrukdyti tokiems žmonėms gyventi izoliacijoje. Tiesa, fondo nariai 57 kartus vyko jo stebėti, nes manoma, kad jam gresia pavojus. Jo gyvenamą zoną jie ėmėsi saugoti 40 kartų.

„Visada daugmaž žinome, kur jis rezervate. Stebime jį tam tikru atstumu“, – sakė A. Algayeris.

Maždaug kas antrą mėnesį fondo narių komanda eina į žmogaus teritoriją ir ieško požymių, kad jis gyvas ir sveikas.

„Per pastaruosius penkerius metus toje teritorijoje nematėme miško kirtėjų, iškirstų medžių ar kokio nors žmonių buvimo požymio“, – pasakojo A. Algayeris.

„Funai“ atstovai per stebėjimo laikotarpį nuo 1996 m. kelis kartus nufilmavo vyrą ir bandė su juo pasikalbėti. 2005 m. jis aiškiai parodė, kad nepageidauja jokio kontakto – jei tik mėgindavo artintis, jis paleisdavo strėlę, informavo „Survival International“ organizacija.

„Pernai jis pataikė į Tunio, kuris dirba „Funai“ fonde“, – rašyta 2005-ųjų „Survival International“ straipsnyje.

Tiesa, komandos paliktais įrankiais ir sėklomis jis pasinaudojo – stebėtojai matė, kad jis ėmė auginti kukurūzus, bulves, papajas, bananus bei kt. augalus.

„Tas nepažįstamas žmogus įrodė, kad net visko netekus – saviškių, savų kultūrinių apeigų, likus vienam miške, įmanoma išgyventi ir atsispirti kontaktui su visuomene, – teigė A. Algayeris. – Manau, jam taip kur kas geriau, nei užmezgus kontaktą.“

Kodėl šie kadrai buvo nufilmuoti?

„Funai“ stebi minėtą vyrą nuo 1996 m. Agentūra turi įrodyti, kad jis tebėra gyvas – tik tada bus atnaujintas orderis, saugantis jo gyvenamą teritoriją šiaurės vakarų Rondonijos valstijoje, rašo BBC.

Šią 4 000 ha teritoriją supa privatūs ūkiai, miškų kirtavietės, bet kol yra orderis, draudžiama žengti į vyro gyvenamą teritoriją ir kelti jam pavojų.

Brazilijos konstitucijoje įtvirtinta, kad tenykštės gentys turi teisę į žemę.

„Jie turi vis įrodyti, kad vyras egzistuoja, – teigė tyrėja iš ne pelno organizacijos „Survival International“, kuri saugo Brazilijos genčių teises. – Vaizdo reportažas publikuotas ir dėl politinių motyvų – Kongrese dominuoja žemės ūkio verslas, „Funai“ biudžetą sumažino. Šalyje kėsinamasi į vietos genčių teises.“

Kas žinoma apie vyrą?

Žinoma labai nedaug, nors apie jį parengtas ne vienas tiriamasis reportažas, daug rašyta spaudoje, o amerikiečių žurnalistas Monte‘as Reelas parašė apie jį knygą „The Last of the Tribe: The Epic Quest to Save a Lone Man in the Amazon“ („Paskutinis genties atstovas. Bandant išgelbėti vienišą vyrą Amazonėje“).

Kiek žinoma, niekam neteko kalbėti su vienišuoju žmogumi – jis nesutinka užmegzti kontakto.

Manoma, kad 1995 m. ūkininkai užpuolė šešių narių gentį, ir jis vienintelis liko gyvas. Jo gentis neturėjo pavadinimo, nežinoma, kokia kalba jie kalbėjo. Brazilų žiniasklaida praminė jį duobės indėnu, nes jis kasa gilias duobes, veikiausiai skirtas gaudyti žvėrims arba slėptis.

Anksčiau buvo rasta jo statytų trobelių iš šiaudų, paties pasidirbtų deglų iš sakų, strėlių.

Kodėl filmuota medžiaga tokia reta?

Iki šiol egzistavo viena vienintelė neryški vyro nuotrauka.

Ją padarė kartu su „Funai“ atstovais stebėti indėno keliavęs režisierius. Nuotrauką trumpai rodė 1998 m. dokumentiniame brazilų filme „Corumbiara“.

„Funai“ nariai buvo maloniai nustebę, kad vyras atrodo stiprios sveikatos.

„Jis sveikas, medžioja, augina papajas, kukurūzus“, – leidiniui „Guardian“ sakė „Funai“ regiono koordinatorius A. Algayeris.

Agentūra vengia kontakto su izoliuotai gyvenančiomis gentimis, be to, šis vyras aiškiai parodė nenorintis bendrauti – agentūros atstovus yra apšaudęs strėlėmis.

„Jis yra susidūręs su žiauriu elgesiu, pasaulis jam atrodo pavojinga vieta“, – teigė regione apsilankiusi ir vyro stovyklavietes mačiusi Fiona Watson.

Kodėl jam gresia pavojus?

Manoma, kad didžiąją jo genties dalį sunaikino praėjusio amžiaus aštuntą ir devintą dešimtmetį, kai netoliese nutiesė kelią ir padidėjo dirbamos bei verslui vystyti reikalingos žemės poreikis.

Ūkininkai, nelegalūs miško kirtėjai vis dar nori jo žemės. Vyrą gali nušauti ir galvijų augintojų samdomi ginkluoti sargai (vadinamieji pistoleros).

2009 m. „Funai“ stebėtojų pastatytą stovyklą apiplėšė ginkluota grupuotė. Toje vietoje rado dvi šovinių gilzes.

„Survival International“ duomenimis, Brazilijos Amazonės miškuose gyvena visame pasaulyje daugiausia atsiskyrusių genčių. Tų žmonių imunitetas silpnas, todėl bet koks kontaktas su išoriniu pasauliu jiems keltų mirties nuo gripo, tymų ar nuo kokios kitos ligos riziką.

„Tam tikra prasme mums nė nereikia apie jį žinoti, – teigė F. Watson. – Jis yra simbolis to, ko netenkame – didžiulės žmonijos įvairovės.“