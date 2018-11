55 metų Huang Qi buvo suimtas 2016 metais už „valstybės paslapčių nutekinimą“. Anot jo motinos, šiuo metu aktyvistas laikomas Mianjango sulaikymo centre pietvakarinėje Sičuano provincijoje. Huang Qi vadovavo tinklalapiui „64 Tianwang“, kurio pavadinimas susijęs su 1989 metų birželio 4-ąją įvykdytu kruvinu susidorojimu su demokratijos reikalavusiais protestuotojais Pekino Tiananmenio aikštėje. Tinklalapis, skelbdavęs informaciją apie vietos korupcijos bylas, policijos žiaurumo atvejus ir kitas Kinijos valstybinės žiniasklaidos retai nagrinėjamas temas, žemyninėje šalies dalyje yra blokuojamas. Pasak žmogaus teisių organizacijų, Huang Qi kenčia nuo lėtinio inkstų negalavimo, hidrocefalijos (skysčių kaupimosi kaukolėje) ir širdies ligos. „Huang Qi dabartinė būklė – neatidėliotinai spręstina“, – naujienų agentūrai sakė jo 85 metų motina Pu Wenqing, spalį nuvykusi į Pekiną mėginti ieškoti pagalbos savo sūnui. „Nenoriu, kad mano sūnus mirtų kalėjime. Tikiuosi, valdžia leis jam gauti medicininį gydymą“, – sakė moteris ir pridūrė, kad jos sūnus nebuvo išleistas gydytis, nors buvo pateiktas ne vienas prašymas. Keturiolika ne pelno organizacijų, tarp jų „Amnesty International“, „Human Rights Watch“ ir „Freedom House“, paskelbė bendrą pranešimą, ragindamos nedelsiant paleisti Huang Qi. Remdamosi Huang Qi advokato informacija, organizacijos nurodė, kad šiam arešte laikomam kinų disidentui nereikiama reikiama medicinos pagalba, o jo sveikatos būklė tokia bloga, kad kyla „betarpiškas pavojus jo gyvybei“. „Jo sveikatos būklė – ne itin gera. Jo kraujospūdis padidėjęs“, – AFP sakė disidento advokatas Liu Zhengqingas, bet atsisakė toliau kalbėtis. Pasak Pu Wengqing, jos sūnaus kraujospūdis buvo 221/147 mm gyvsidabrio stulpelio, gerokai didesnis negu normalus – 140/90 milimetrų. „Kinijos vyriausybė privalo nedelsiant ir besąlygiškai paleisti Huang Qi, laikomą vien dėl taikaus naudojimosi žodžio laisve, ir užbaigti savo politiką neteikti skubiosios medicinos pagalbos sąžinės kaliniams, kas yra tam tikro pavidalo kankinimas“, – sakoma pranešime. Mianjango sulaikymo centro direktoriaus pavaduotojas padėtį komentuoti atsisakė. Huang Qi darbas ne kartą buvo supykdęs Kinijos valdžią. 2009 metais Huang Qi buvo nuteistas kalėti trejus metu dėl kampanijos už tėvus, praradusius vaikus per 2008 metų Sičuano žemės drebėjimą. Per šią stichinę nelaimę žuvo arba dingo beveik 87 tūkst. žmonių. 2014 metais Huang Qi ir mažiausiai trys „64 Tianwang“ savanoriai žurnalistai buvo sulaikyti policijos, kai tinklalapis paskelbė pranešimą apie moterį, padegusią save Tiananmenio aikštėje. Kol kas Huang Qi teismo data nėra paskirta. Žmogaus teisių grupės atkreipė dėmesį į atvejus, kai per kelerius pastaruosius metus keletas kitų žmogaus teisių gynėjų ir etninių grupių aktyvistų mirė, nes jiems nebuvo suteikta reikiama medicinos priežiūra. Praeitais metais Kinijos valdžia atsisakė patenkinti tarptautinių organizacijų raginimus leisti Nobelio taikos premijos laureatui Liu Xiaobo išvykti iš šalies, kad jis galėtų būti gydomas nuo kepenų vėžio. Liu Xiaobo mirė vienoje ligoninėje šiaurės rytų Kinijoje. Nors tuo metu jis buvo išleistas gydytis, disidentas, už „ardomąją veiklą“ nuteistas kalėti 11 metų, tebebuvo laikomas arešto sąlygomis.

