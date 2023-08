Žinomo piloto žūtis sukrėtė Ukrainą: tu mūsų svajonę pavertei įmanoma

Karinių oro pajėgų atstovas spaudai Jurijus Ignatas teigė, kad „Juice“ buvo jaunas karininkas, pagarsėjęs „nepaprastomis žiniomis ir nepaprastais gabumais“.

„Majoras Andrijus Pilščykovas savo trumpą, bet labai ryškų gyvenimą paskyrė kovinei aviacijai, jis svajojo apie F-16 lėktuvus Ukrainos danguje, – rašė J. Ignatas jam atminti skirtoje žinutėje, paviešintoje socialinėje žiniasklaidoje. – Tu buvai daugiau nei draugas. Ilsėkis ramybėje, tiek daug dėl mūsų padarei.“

„Juice“ dalyvavo Kyjivo ir kitų teritorijų oro gynyboje. 2022 metų gegužės 7 dienos duomenimis, jis koviniuose skrydžiuose buvo praleidęs 500 valandų, rašo BBC.

Draugai socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė užuojautas ir dalijosi prisiminimais apie pilotą.

„Svajojai apie F-16 ir buvai sulaukęs žinių, kad jie bus perduoti. Tu mylėjai savo paukštį ir tikrąja prasme gyvenai dangumi. Esu dėkingas už svarbias gyvenimo pamokas ir užsidegimą, kuris būtinai išliks Karinėse oro pajėgose.... Atminsime amžinai, „Juice“. Dabar tu tikrąja prasme saugosi mus iš dangaus“, – rašė piloto bičiulis ir partijos „Demokratična sokira“ patarėjas Pavelas Pocelujevas.

„Juice“ dėjo daug pastangų, kad Ukrainai būtų perduoti naikintuvai F-16. Per interviu „Washington Post“, „Financial Times“, CNN, „Fox News“ ir „BBC News“ jis ragino Vakarų partnerius suteikti šiuos orlaivius Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms.

Vakarų ginklų, kurią galima sumontuoti į F-16, diapazonas leistų perimti sparnuotąsias raketas „dideliu atstumu prie pat mūsų sienų, užuot bandžius jas sugaudyti kažkur centriniuose Ukrainos rajonuose“, yra sakęs jis per interviu BBC.

Farewell ceremony for the pilots of the 40th Tactical Aviation Brigade who tragically lost their lives in the skies of Zhytomyr region on August 25.